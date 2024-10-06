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18:24, 6 октября 2024Бывший СССР

Бойцы «Ахмата» сбили беспилотник ВСУ «Баба-Яга» под Суджей

Бойцы «Ахмата» сбили беспилотник ВСУ «Бабу-Ягу» под Суджей FPV-дроном

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» под Суджей в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Командир группы с позывным Аид рассказал, что сопротивление было оказано FPV-дроном. По его словам, «Баба-яга» во время атаки скидывала по российским военным мины.

«Довольно противная вещь. Много несет, много повреждений наносит», — отметил боец и уточнил, что некоторые детали от беспилотника можно использовать в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что артиллеристы и танкисты спецназа «Ахмат» уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей. Разведчики группы «Аида» при помощи беспилотников обнаружили в одном из населенных пунктов позицию, где украинские военные прятали танк, туда же подвозили и боекомплект.

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      Мария Винар
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