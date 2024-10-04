Бойцы «Ахмата» уничтожили ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей

Боец Москва: «Ахмат» уничтожил ангар с танком и пикапами ВСУ под Суджей

Артиллеристы и танкисты спецназа «Ахмат» уничтожили ангар с танком и пикапами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Москва.

Разведчики группы «Аида» при помощи беспилотников обнаружили в одном из населенных пунктов позицию, где украинские военные прятали танк, туда же подвозили и боекомплект. Российские военные выбрали момент, когда в ангар заехали несколько пикапов, после чего ударили туда из самоходной артиллерийской установки и танка. Корректировка огня велась с дронов.

Боец Москва уточнил, что после атаки произошел пожар, который распространился на находящиеся в укрытии машины. «Черный дым обозначает, что горит что-то с топливной массой. Это мы наблюдаем активную работу наших танков», — добавил он.

Ранее Армия России применила трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 в Курской области. Ее сбросили на позиции ВСУ.