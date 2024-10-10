Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:38, 10 октября 2024Россия

Опубликованы кадры со звуками взрывов из атакованной беспилотниками ВСУ Адыгеи

В сети появились кадры из Адыгеи, которую в ночь на 10 октября атаковали дроны

В сети появились кадры из Адыгеи, которая в ночь на четверг, 10 октября, была атакована беспилотниками. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышен глухой звук взрыва. На следующей части видеозаписи, снятой из другой точки, также раздается взрыв.

ВСУ атаковали Адыгею в ночь на четверг, 10 октября. Никто, предварительно, не пострадал. О том, сколько беспилотников перехватили над регионом, не уточнялось. Власти решили эвакуировать жителей поселка Родниковый из-за возгорания. Где оно произошло — не сообщалось.

При этом в сводке Минобороны о ночных атаках ВСУ не говорится об атаке на Адыгею. По информации ведомства, за ночь Украина выпустила 92 беспилотника, которые перехватили над семью регионами России и Азовским морем.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Адыгее из-за возгорания после атаки дронов ВСУ решили эвакуировать жителей

      Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

      Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

      В России на угольном предприятии обрушилась порода

      Российские военные сократили расстояние до позиций ВСУ у Григоровки в ДНР

      СК назвал возможную причину пожара в «доме-корабле» в Москве

      В России нашли способ удержать цены на рыбу

      Опубликованы кадры со звуками взрывов из атакованной беспилотниками ВСУ Адыгеи

      В США заявили о попытках отговорить Израиль от ударов по ядерным объектам Ирана

      Российская нефтяная компания не поверила в отсутствие проблем с дизтопливом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше