Опубликованы кадры со звуками взрывов из атакованной беспилотниками ВСУ Адыгеи

В сети появились кадры из Адыгеи, которую в ночь на 10 октября атаковали дроны

В сети появились кадры из Адыгеи, которая в ночь на четверг, 10 октября, была атакована беспилотниками. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышен глухой звук взрыва. На следующей части видеозаписи, снятой из другой точки, также раздается взрыв.

ВСУ атаковали Адыгею в ночь на четверг, 10 октября. Никто, предварительно, не пострадал. О том, сколько беспилотников перехватили над регионом, не уточнялось. Власти решили эвакуировать жителей поселка Родниковый из-за возгорания. Где оно произошло — не сообщалось.

При этом в сводке Минобороны о ночных атаках ВСУ не говорится об атаке на Адыгею. По информации ведомства, за ночь Украина выпустила 92 беспилотника, которые перехватили над семью регионами России и Азовским морем.

