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03:51, 10 февраля 2025Россия

В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили частный дом

Кондратьев: в поселке Афипском обломки сбитого БПЛА повредили частный дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края сбили еще один беспилотник, его обломки повредили частный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Никто не пострадал, на месте работают специальные службы», — уточнил он. Губернатор поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову решить вопрос с восстановлением поврежденного имущества жителей.

Ранее Кондратьев рассказал, что в Краснодаре обломки беспилотника упали на техническое помещение крыши дома в жилом комплексе «Центральный». По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы производят поквартирный обход, чтобы уточнить, не повреждены ли жилые помещения.

О звуках взрывов и работе средств ПВО также рассказали жители Славянска-на-Кубани. По их словам, произошло не менее десяти взрывов, перед этим был слышен звук, похожий на пролет дрона.

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