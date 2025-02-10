В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили частный дом

Кондратьев: в поселке Афипском обломки сбитого БПЛА повредили частный дом

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края сбили еще один беспилотник, его обломки повредили частный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Никто не пострадал, на месте работают специальные службы», — уточнил он. Губернатор поручил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову решить вопрос с восстановлением поврежденного имущества жителей.

Ранее Кондратьев рассказал, что в Краснодаре обломки беспилотника упали на техническое помещение крыши дома в жилом комплексе «Центральный». По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы производят поквартирный обход, чтобы уточнить, не повреждены ли жилые помещения.

О звуках взрывов и работе средств ПВО также рассказали жители Славянска-на-Кубани. По их словам, произошло не менее десяти взрывов, перед этим был слышен звук, похожий на пролет дрона.

