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11:25, 5 февраля 2025Россия

Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

Пятеро российских военных погибли в Белгородской области от взрыва снаряда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Пятеро российских военных погибли в блиндаже в Белгородской области. Позже выяснилось, что почти все они оказались срочниками, недавно прибывшими на позиции в приграничье.

По информации 74.Ru, ссылающегося на Сергея Жеребцова, отца погибшего Артема Жеребцова, это произошло в январе 2025 года. Тогда российские военные прибыли на позиции в Белгородской области, сделали блиндаж и уже потом пробыли в укрытии около 10 дней. 11 января, как утверждалось, в их укрепление попал снаряд со стороны Украины. Бойцов засыпало землей.

Позиции военных находились вблизи Нехотеевки. В блиндаже были, помимо Артема Жеребцова из Челябинска, два выходца из Нальчика, один — из Самарской области и еще один земляк челябинца.

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

По данным издания, похороны Жеребцова состоялись только через три недели после произошедшего — 2 февраля. На церемонии прощания был комиссар, который подтвердил, что срочник в составе батальона выполнял «боевые задачи по охране госграницы». В похоронке, которая пришла семье солдата, также говорится, что боец погиб при выполнении боевых задач в приграничье.

Юрист указал нюансы призыва срочников к участию в боевых действиях

В беседе с 74.Ru юрист Тимофей Васкин пояснил, что сейчас юридических препятствий для того, чтобы солдаты-срочники оказались в зоне боевых действий, не существует. Последние изменения касательно данного вопроса были добавлены к соответствующему положению еще в 2015-м.

По словам Васкина, в положении прописано, что участвовать в боевых действиях срочникам можно после прохождения подготовки по военно-учетным специальностям. Также они должны нести службу не менее четырех месяцев с момента призыва. В положении есть момент и о том, что военного можно перевести на службу в новом месте без его согласия. Все это разрешено сделать в территориальных пределах Российской Федерации.

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«Никаких правовых ограничений в настоящее время нет. Единственной причиной, по которой срочников не отправляли на СВО, была политическая воля», — подметил Васкин.

Помимо этого, юрист пояснил, что юридически понятие «зона СВО» до сих пор не оформлено. Также формально с конца лета на территории Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Васкин указал, что в такой «зоне» тоже разрешено участие солдатов-сроников.

Фото: РИА Новости

В приграничье все чаще встречают солдат-срочников

В конце декабря Минобороны сообщало, что солдаты-срочники, призванные на службу в рамках осенней кампании, не отправлялись в новые регионы России. Также они не находятся в зоне специальной военной операции (СВО). На то, что призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач в новых регионах, указывал и заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

В то же время в сети появляются истории с такими солдатами. В частности, в конце лета 2024 года стало известно о бое российского срочника с превосходящими силами ВСУ.

Помимо этого, четверо срочников провели 39 дней в кольце ВСУ в Курской области. У солдат было только несколько рожков патронов и пара гранат. Незадолго до этого российские солдаты-срочники также отразили очередную атаку со стороны Украины и не понесли потерь. Тогда отмечалось, что их атаковала целая бригада ВСУ.

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