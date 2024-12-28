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15:03, 28 декабря 2024Россия

В Минобороны заявили об отсутствии призывников в зоне спецоперации

Минобороны России: призывники не отправлялись в зону СВО и новые регионы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты-срочники, призванные на службу в рамках осенней кампании, не отправлялись в зону проведения специальной военной операции (СВО), а также в новые регионы России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, большинство солдат были направлены в учебные соединения, где они получат военно-учетную специальность, а также освоят современную военную технику. Тех военнослужащих, которые прошли установленные сроки службы, своевременно уволили и отправили к местам проживания, добавили в министерстве.

30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах.

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