В Минобороны заявили об отсутствии призывников в зоне спецоперации

Минобороны России: призывники не отправлялись в зону СВО и новые регионы

Солдаты-срочники, призванные на службу в рамках осенней кампании, не отправлялись в зону проведения специальной военной операции (СВО), а также в новые регионы России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, большинство солдат были направлены в учебные соединения, где они получат военно-учетную специальность, а также освоят современную военную технику. Тех военнослужащих, которые прошли установленные сроки службы, своевременно уволили и отправили к местам проживания, добавили в министерстве.

30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции в новых регионах.