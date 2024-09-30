В Генштабе высказались о привлечении российских срочников к боевым задачам

ГШ ВС России: призывников не будут привлекать к задачам СВО в новых регионах

Призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГШ) ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации (...) Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — высказался представитель Генштаба.