В Генштабе ВС России раскрыли подробности осеннего призыва в армию

В Генштабе ВС России сообщили, что осенний призыв в армию начнется 1 октября

Осенний призыв на срочную службу в Российскую армию начнется в плановом порядке 1 октября и продлится до 31 декабря 2024. Подробности мероприятий раскрыл заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга, который опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

Он подчеркнул, что районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата этих регионов.

Цимлянский добавил, что срок военной службы останется прежним и составит 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов в места ее прохождения запланирована с 15 октября. «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации», — заявил он.