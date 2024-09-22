В Госдуме раскрыли подробности о повестках в осенний призыв

Депутат Картаполов заявил об отправке бумажных и электронных повесток осенью

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Его слова приводит РИА Новости.

Картаполов ответил на вопрос, могут ли приходить повестки в электронном и бумажном форматах, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. «Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — раскрыл депутат подробности.

Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.

Ранее депутат рассказал об условиях осеннего призыва в России. По его словам, он пройдет по старым правилам.

До этого сообщалось, что единый цифровой реестр воинского учета предложили передать в ведение Минобороны. Изменения являются техническими и вносятся в нормативные документы для реализации реестра воинского учета.