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23:55, 6 сентября 2024Россия

Цифровой реестр воинского учета предложили передать Минобороны

Цифровой реестр воинского учета предложили передать в ведение Минобороны

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Единый цифровой реестр воинского учета предложили передать в ведение Минобороны, об этом говорится в проекте документа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно выложенным данным, изменения являются техническими и вносятся в нормативные документы для реализации реестра воинского учета. Документ закрепляет процесс передачи от Минцифры к Минобороны реестра воинского учета.

Как уточнили в Минцифры, это необходимо, так как ведомство отвечает за техническую часть разработки реестра по заданию функционального заказчика — министерства обороны.

При этом для граждан и военных комиссариатов ничего не меняется.

Ранее сообщалось, что весенний призыв 2024 года стал последним «нецифровым» призывом в России.

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      Марина Совина
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