В России начался весенний призыв. Сколько он продлится, что изменилось в 2024 году и отправят ли срочников в зону СВО?

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Срочников начнут отправлять в воинские части с 15 апреля, рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального Штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит Министерство обороны.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации Владимир Цимлянский начальник главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ

Представитель военного ведомства заявил, что в новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области — срочников, как и прежде, направлять не будут: ни на службу, ни для непосредственного участия в специальной военной операции (СВО).

«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — добавил он.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах России за исключением Крайнего Севера и приравненных к нему районов, где призывают на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.

Впервые в России начнут призывать до 30 лет

Весенний призыв 2024 года станет первой кампанией, проведенной после вступления 1 января в силу закона об изменении границ призывного возраста, согласно которому в армию теперь призывают молодых людей с 18 до 30 лет.

Ранее возраст призывников составлял от 18 до 27 лет. Граждане, которым исполнилось 27 лет до вступления в силу нового закона, то есть 1 января 2024 года, призыву не подлежат.

30 лет предельный возраст призыва на срочную службу

Электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме

Ранее в России приняли поправки, которые меняют правила оповещения призывников о необходимости явки в военкомат. Повестки теперь могут рассылать заказным письмом, через МФЦ и «Госуслуги». Электронная повестка считается врученной после размещения на «Госуслугах».

Однако пока что эта система полностью не отлажена, поэтому в весенний призыв 2024 года продолжится тестовая рассылка электронных повесток, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Так уже было во время предыдущего призыва.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутат подчеркнул, что бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат. Электронная же пока будет лишь ее дублировать, указал парламентарий.

Какие штрафы грозят уклонистам

В 2023 году существенно выросли размеры штрафов для призывников.

В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины могут взыскать с призывника от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а не от 500 рублей до 3 тысяч рублей, как раньше.

30 000 ₽ максимальный штраф для уклониста

Если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования, а также о переезде на новое место жительства, могут оштрафовать на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Гражданам, которые не сообщили о выезде из России на срок более полугода, грозит взыскание в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Призывников, которые без уведомления покинули место жительства на срок более трех месяцев в период призывной кампании, ожидает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Потеря или порча документа воинского учета обойдется в сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Существеннее всего усилили наказание за уклонение от медкомиссии: если раньше можно было отделаться предупреждением, то теперь могут назначить штраф от 15 до 25 тысяч рублей.