В России начался весенний призыв. Сколько он продлится, что изменилось в 2024 году и отправят ли срочников в зону СВО?
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Срочников начнут отправлять в воинские части с 15 апреля, рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального Штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит Министерство обороны.
Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации
Представитель военного ведомства заявил, что в новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области — срочников, как и прежде, направлять не будут: ни на службу, ни для непосредственного участия в специальной военной операции (СВО).
«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — добавил он.
Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах России за исключением Крайнего Севера и приравненных к нему районов, где призывают на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.
Впервые в России начнут призывать до 30 лет
Весенний призыв 2024 года станет первой кампанией, проведенной после вступления 1 января в силу закона об изменении границ призывного возраста, согласно которому в армию теперь призывают молодых людей с 18 до 30 лет.
Ранее возраст призывников составлял от 18 до 27 лет. Граждане, которым исполнилось 27 лет до вступления в силу нового закона, то есть 1 января 2024 года, призыву не подлежат.
предельный возраст призыва на срочную службу
Электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме
Ранее в России приняли поправки, которые меняют правила оповещения призывников о необходимости явки в военкомат. Повестки теперь могут рассылать заказным письмом, через МФЦ и «Госуслуги». Электронная повестка считается врученной после размещения на «Госуслугах».
Однако пока что эта система полностью не отлажена, поэтому в весенний призыв 2024 года продолжится тестовая рассылка электронных повесток, рассказал председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Так уже было во время предыдущего призыва.
Депутат подчеркнул, что бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат. Электронная же пока будет лишь ее дублировать, указал парламентарий.
Какие штрафы грозят уклонистам
В 2023 году существенно выросли размеры штрафов для призывников.
В частности, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины могут взыскать с призывника от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а не от 500 рублей до 3 тысяч рублей, как раньше.
максимальный штраф для уклониста
Если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования, а также о переезде на новое место жительства, могут оштрафовать на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Гражданам, которые не сообщили о выезде из России на срок более полугода, грозит взыскание в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Призывников, которые без уведомления покинули место жительства на срок более трех месяцев в период призывной кампании, ожидает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Потеря или порча документа воинского учета обойдется в сумму от 3 до 5 тысяч рублей.
Существеннее всего усилили наказание за уклонение от медкомиссии: если раньше можно было отделаться предупреждением, то теперь могут назначить штраф от 15 до 25 тысяч рублей.