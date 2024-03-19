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15:14, 19 марта 2024Россия

В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

Депутат ГД Картаполов: весной пройдет тестовая рассылка электронных повесток

Фото: Unsplash

В весенний призыв в России пройдет тестовая рассылка электронных повесток. Рассылку анонсировал депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, процедура рассылки ничем не будет отличаться от аналогичной в прошлый призыв. При этом он подчеркнул, что аналоговая — бумажная — повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат.

«Оосновным способом остается бумажная повестка. Электронная повестка будет дублировать бумажную», — заявил Картаполов.

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В 2023 году в России приняли целый ряд поправок, которые существенно меняют правила призыва. Верхнюю границу возраста увеличили на три года, и теперь срочной службе подлежат граждане с 18 до 30 лет. Повестки теперь могут рассылать заказным письмом, через МФЦ и Госуслуги. Повестка считается врученной после размещения на Госуслугах.

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      Марк Леонов
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