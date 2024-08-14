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16:12, 14 августа 2024Россия

Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

Бойцы ВС РФ спасли вступившего в бой с ВСУ в Курской области срочника

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные пришли на помощь солдату-срочнику, который вступил в бой с превосходящими силами украинских войск в Курской области. Видео спасения опубликовал Telegram-канал Mash.

Солдат одним из первых встретил превосходящие силы противника и дал им бой. Когда он понял, что сопротивляться бесполезно, укрылся в лесу. Оттуда военному удалось связаться с матерью, а она обратилась к «Руке помощи» с просьбой спасти сына. Волонтеры передали данные военным. На помощь срочнику пришли контрактники с позывными Тихий и Сибирь. Они наладили связь и два дня выводили солдата в российский тыл.

Кадр: Telegram-канал Mash

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми средствами пытались сорвать операцию, стреляли срочнику в спину и атаковали его FPV-дронами. Ответным огнем он сумел ликвидировать как минимум двух украинских военных.

Спасение солдата попало на видео

На кадрах российские военные едут по дороге в поисках солдата. Наконец они замечают его и останавливаются, чтобы подобрать. Находясь в салоне автомобиля, солдат признается, что уже смирился с судьбой: «Думал, все, сейчас полягу».

Солдаты-срочники отбили атаку ВСУ в Курской области

Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что солдаты срочной службы не понесли потерь. По его словам, военные отбили атаку целой бригады ВСУ. Гурулев выразил мнение, что присутствие срочников на российско-украинской границе необходимо, и напомнил, что солдаты срочной службы участвовали в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне.

Между тем командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отчитывался, что большая часть сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне, уничтожена. Территория, где находились украинские войска, в основном перекрыта — «идет зачистка». Говоря о планах Киева на этом направлении, Алаудинов рассказал, что украинское командование задействовало свыше 11 тысяч военнослужащих и рассчитывало захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю, но их план провалился.

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      Алина Гончарова
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