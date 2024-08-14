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12:02, 14 августа 2024Россия

Спасение вступившего в бой с ВСУ на границе Курской области срочника сняли на видео

Российские бойцы спасли срочника, вступившего в бой с ВСУ в Курской области

Российские бойцы спасли срочника, который вступил в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, оказавшийся на пути украинских солдат призывник решил дать им отпор. Поняв, что силы неравны, он отступил, сбежав в лес.

Бегущего вдоль дороги солдата подобрали другие бойцы. Уже находясь в салоне автомобиля, он рассказал, что уже смирился с судьбой. «Думал, все, сейчас полягу», — сказал срочник и добавил, что находился под огнем противника.

14 августа руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил общую численность солдат ВСУ, зашедших в Курскую область. По его словам, сейчас на территории региона находятся более 11 тысяч украинских бойцов. В то же время Вооруженные силы России почти завершили блокирование противника в Курской области, подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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