Правительство поддержало изменение порядка призыва в армию

Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России. Документ был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Поправками предлагается дополнить закон «О воинской обязанности и военной службе». Суть проекта заключается в предоставлении военкоматам права призывать в армию россиян в течение года после прохождения комиссии, если это решение не было исполнено сразу же.

«Правительство (...) поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — сказано в резолюции кабмина.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, двух и более в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Это позволит уменьшить число должностных лиц, которые задействованы в призывной кампании, в том числе врачей, востребованных в муниципальной системе здравоохранения. Также это должно повысить качество призыва россиян на военную службу, считают авторы законопроекта.

Призыв в армию проходит в два этапа

Призыв в армию на срочную службу в России проводится в два этапа: в ходе весеннего и осеннего призывов. Главным изменением последних лет стало повышение призывного возраста. Согласно закону, с 1 января 2024 года в армию призывают молодых людей с 18 до 30 лет. Картаполов объяснял данное решение многочисленными просьбами будущих призывников.

В свою очередь, военный юрист Александр Латынин предупредил, что потенциальные призывники, которые не получили повестку в весенний призыв, обязаны в течение 14 дней с начала осеннего призыва сами явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

Кроме того, с 2024 года существенно выросли штрафы для призывников. Так, например, за неявку в военкомат по повестке могут взыскать с призывника от 10 до 30 тысяч рублей, а не от 500 до 3 тысяч рублей, как раньше. А тех, кто не сообщил о выезде из России на срок более полугода, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Сроки прохождения военной службы остались прежними: молодые люди, которых заберут в армию весной 2025 года, будут служить, как и раньше, один год.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы.

Так, на военные сборы будут призывать граждан, которые находятся в запасе. Проходить сборы россияне будут в рядах Вооруженных сил, Нацгвардии и спасательных воинских формирований МЧС. Обеспечить проведения мероприятий обязаны правительство России и органы исполнительной власти регионов страны.