Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

Президент России Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на военные сборы будут призывать граждан, которые находятся в запасе. Проходить сборы россияне будут в рядах Вооруженных сил РФ, нацгвардии, и спасательных воинских формирований МЧС страны.

Обеспечить проведения мероприятий обязаны правительство России и органы исполнительной власти регионов страны, говорится в документе. Указ вступает в силу со дня публикования — 16 января.

В 2024 году Путин подписал документ о призыве 1 марта. Отмечается, что военные сборы проводятся в стране ежегодно — они направлены на восстановление навыков граждан, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России.