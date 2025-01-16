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20:31, 16 января 2025Россия

Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

Президент России Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на военные сборы будут призывать граждан, которые находятся в запасе. Проходить сборы россияне будут в рядах Вооруженных сил РФ, нацгвардии, и спасательных воинских формирований МЧС страны.

Обеспечить проведения мероприятий обязаны правительство России и органы исполнительной власти регионов страны, говорится в документе. Указ вступает в силу со дня публикования — 16 января.

В 2024 году Путин подписал документ о призыве 1 марта. Отмечается, что военные сборы проводятся в стране ежегодно — они направлены на восстановление навыков граждан, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России.

Вот это да!
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