Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов России поручено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Сборы находящихся в запасе россиян проводятся ежегодно

Военные сборы проводятся в стране ежегодно — они направлены на восстановление навыков граждан, ранее служивших в рядах Вооруженных сил России. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Военные сборы касаются и тех, кто был освобожден от военной службы или получил отсрочку.

Так, на основании указа президента мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого повестки начнут рассылать россиянам, которые находятся в запасе. Повестки им могут приходить с периодичностью раз в три года. Известно, что повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде.

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

В 2024 году запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации

В мае 2023 года военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что военные сборы являются обычными учениями, длительность которых не превышает двух месяцев. При этом отправлять резервистов в зону специальной военной операции не предусмотрено.

В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе Виктор Литовкин военный эксперт

Члены комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев и Виктор Соболев объяснили цель военных сборов тем, что они «повышают квалификацию» россиян, находящихся в запасе. При этом военные сборы не надо путать с призывом в армию. «Участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии. После этого их отпускают домой, на работу», — рассказал Лебедев.

В России повысили предельный возраст находящихся в запасе граждан

В июле 2023 года Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для граждан младших воинских званий. Закон касается россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

С 1 января 2024 года максимальный срок пребывания в запасе для относящихся к первому разряду этих званий увеличился с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.