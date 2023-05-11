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01:34, 11 мая 2023Бывший СССР

Военный аналитик оценил шансы призванных на военные сборы оказаться в зоне СВО

Аналитик Литовкин: призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россияне, которые были призваны в ходе военных сборов, не попадут в зону спецоперации. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ТАСС.

«В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе», — отметил он. По словам Литовкина, военные сборы являются обычными учениями, длительность которых не превышает двух месяцев.

Во время сборов, проходящих в воинских частях и на полигонах, граждане, в частности, помогают приводить в порядок боевую технику и проверяют ее готовность, рассказал эксперт. «Этих ребят еще называют партизанами», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и федеральной службы безопасности.

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Марина Совина
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