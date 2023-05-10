Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 11 мая 2023Россия

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2023 году

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности. В публичной части документа не уточняются сроки сборов и число планируемых призывников. Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, поручено правительство РФ и органам исполнительной власти субъектов.

Ранее депутат Госдумы, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы будут отправлять в бумажном формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле сочли Украину спонсором терроризма за попытку атаковать Кремль
Кремль объяснил невозможность сдачи позиций перед Западом
Песков рассказал о нетерпимости Путина к некомпетентности
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Известная актриса назвала своего самого тяжелого зрителя
Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина
В США рассказали о секрете новой подлодки «Вирджиния»
Песков рассказал о страхе за принявшего участие в спецоперации сына
Песков объяснил длительность спецоперации на Украине
«Интер» обыграл «Милан» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.