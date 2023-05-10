Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности. В публичной части документа не уточняются сроки сборов и число планируемых призывников. Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, поручено правительство РФ и органам исполнительной власти субъектов.

Ранее депутат Госдумы, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы будут отправлять в бумажном формате.