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19:13, 10 мая 2023Россия

В Госдуме раскрыли формат рассылки повесток на военные сборы

Депутат ГД Картаполов: повестки на военные сборы будут отправлять в бумажном формате

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Повестки о явке на военные сборы резервистам будут отправлять в бумажном виде. О таком формате оповещения сообщил ТАСС депутат Госдумы, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В беседе с агентством парламентарий раскрыл, что электронный формат повесток будет использован лишь в тех регионах, в которых будут иметься технические возможности для этого.

Также Картаполов добавил, что тестирование системы электронных повесток будет проходить вплоть до осеннего призыва.

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11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов.

Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

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Марк Леонов
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