Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 11 апреля 2023Россия

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума в окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Государственная Дума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных на пленарном заседании во вторник, 11 апреля. Прямая трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента.

Решение было принято почти единогласно: 394 человека проголосовали «за», один воздержался.

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Новый закон также предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Таким образом, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в онлайн-формате.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Полпред Путина высказался об обвиняемом в дискредитации армии враче
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.