Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума в окончательном чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных в России

Государственная Дума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных на пленарном заседании во вторник, 11 апреля. Прямая трансляция мероприятия ведется на сайте нижней палаты парламента.

Решение было принято почти единогласно: 394 человека проголосовали «за», один воздержался.

Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Новый закон также предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Таким образом, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в онлайн-формате.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Среди других мер также предусмотрено ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с момента ее получения.