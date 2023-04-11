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15:40, 11 апреля 2023Россия

Госдума одобрила поправку об ограничении права на управление авто для уклонистов

Госдума одобрила поправку об ограничении права на управление транспортом для уклонистов

Фото: Erik Witsoe / Unsplash

Госдума России одобрила поправку об ограничении права на управление автомобилем для уклонистов. Об этом сообщили во время прямой трансляции заседания нижней палаты парламента 11 апреля, которая доступна на сайте Госдумы.

В тексте поправки сказано, что, если гражданин, состоящий на воинском учете, не явится по врученной ему повестке без уважительной причины в течение 20 календарных дней, в его отношении начнут действовать меры, направленные на обеспечение его явки — а именно ограничение на управление транспортными средствами.

Также нижняя палата парламента одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поправки о едином реестре призывников связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.

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Варвара Родикова
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