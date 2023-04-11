Госдума одобрила поправку об ограничении права на управление авто для уклонистов

Госдума одобрила поправку об ограничении права на управление транспортом для уклонистов

Госдума России одобрила поправку об ограничении права на управление автомобилем для уклонистов. Об этом сообщили во время прямой трансляции заседания нижней палаты парламента 11 апреля, которая доступна на сайте Госдумы.

В тексте поправки сказано, что, если гражданин, состоящий на воинском учете, не явится по врученной ему повестке без уважительной причины в течение 20 календарных дней, в его отношении начнут действовать меры, направленные на обеспечение его явки — а именно ограничение на управление транспортными средствами.

Также нижняя палата парламента одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поправки о едином реестре призывников связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.