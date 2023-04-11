В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре призывников

Песков заявил, что законопроект о едином реестре призывников не связан с мобилизацией

Законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в Кремле нет ощущения, что оперативное обсуждение законопроекта на фоне специальной военной операции на Украине может вызвать панику и волну эмиграции.

«Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять», — пояснил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что система воинского учета должна модернизироваться и идти отталкиваться от современных требований.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги» , так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.