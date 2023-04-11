Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 11 апреля 2023Россия

В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре призывников

Песков заявил, что законопроект о едином реестре призывников не связан с мобилизацией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в Кремле нет ощущения, что оперативное обсуждение законопроекта на фоне специальной военной операции на Украине может вызвать панику и волну эмиграции.

«Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять», — пояснил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что система воинского учета должна модернизироваться и идти отталкиваться от современных требований.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги» , так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об отсутствии планов проводить мобилизацию
Названы мешающие здоровому сну пищевые привычки
В Кремле прокомментировали идею перезапустить приватизацию в России
Представитель Козловского высказался о требованиях отменить спектакли с артистом
Москвич пригрозил взорвать дом после признания его негодным к службе в зоне СВО
Гоблин рассказал о похудении
Российский губернатор задумал запретить оставлять самокаты у военных памятников
В Южной Корее из-за сильного пожара эвакуировали сотни людей
Российская соцсеть начнет подстраиваться под настроение пользователей
Повестку захотели считать врученной через семь дней после размещения в реестре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.