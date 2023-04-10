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20:31, 10 апреля 2023Россия

К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения

Картаполов: к бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Государственная Дума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных, который призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — подчеркнул глава комитета.

Он уточнил, что единый реестр военнообязанных будет создаваться на базе государственного информационного ресурса. Депутат выразил уверенность, что это «сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными».

Электронные и традиционные повестки будут иметь равную юридическую силу

Электронные оповещения призывников, которые предлагается ввести законопроектом о совершенствовании воинского учета, будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов, заявил Картаполов.

«Так, мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения: через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — рассказал он.

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По словам депутата, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Парламентарий подтвердил, что новая схема будет построена на базе уже работающей системы цифрофизации госуслуг.

Для уклонистов от призыва введут ограничения

Законопроект предполагает введение дополнительных ограничений для уклонистов от призыва на военную службу, заявил Картаполов. По его словам, если призывник «делает вид, что не получает повестку», то будет обязан в течение двух недель после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат.

«Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата», — продолжил депутат. Уведомление будет включать в себя запрет на выезд за пределы России, добавил он.

Картаполов отметил, что позже военнообязанному могут запретить управлять транспортными средствами, покупать и продавать недвижимость, брать кредиты.

В то же время у военнообязанных появится возможность в течение пяти дней дистанционно оспорить вводимые в отношении их ограничения, указал парламентарий.

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Игорь Дмитров
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