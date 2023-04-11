В Госдуме разъяснили будущие правила получения повесток онлайн

Депутат Картаполов: повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете

Повестка будет считаться полученной после того, как она размещена в личном кабинете военнобязанного. Новые правила получения повесток онлайн разъяснил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал парламентарий.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу. Картаполов уточнял, что военнообязанные могут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Новая схема будет построена на базе уже работающей системы цифровизации госуслуг, отметил он.

Впоследствии Картаполов уточнил, что новые правила получения повесток в случае их принятия коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Законопроект также предполагает ограничения для уклонистов, сказал депутат, подчеркнув, что если призывник «делает вид, что не получает повестку», то будет обязан в течение двух недель после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат. Если призывник этого не сделает, ему придет уведомление о запрете на выезд за пределы страны.