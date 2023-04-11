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09:44, 11 апреля 2023Россия

Новые правила вручения повесток в России распространят на всех военнообязанных

Картаполов заявил, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о новых правилах получения повесток в России.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу. Картаполов уточнял, что военнообязанные могут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. Новая схема будет построена на базе уже работающей системы цифрофизации госуслуг, отметил он.

Помимо этого, законопроект предполагает ограничения для уклонистов от призыва. Если призывник «делает вид, что не получает повестку», то будет обязан в течение двух недель после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат, заявлял Картаполов, ответив, что если призывник этого не сделает, ему придет уведомление о запрете на выезд за пределы страны.

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Анастасия Шейкина
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