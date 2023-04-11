Госдума одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета

Госдума России одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета

Государственная Дума России одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета. Об этом сообщили во время прямой трансляции заседания нижней палаты парламента, трансляция которого доступна на сайте Госдумы.

В тексте поправки уточняется, что реестр воинского учета будет формироваться военными комиссариатами в порядке, который установлен правительством России.

Кроме того, формирование будет происходить в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что поправки о едином реестре призывников связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.