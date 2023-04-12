В Минцифры раскрыли детали закона о воинском учете. Когда запустят реестр призывников и как обжаловать повестку?

Глава Минцифры Шадаев рассказал о принятом Думой законе по цифровизации воинского учета

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев ответил на популярные вопросы о принятом Госдумой законе о цифровизации воинского учета, который предусматривает создание единого реестра призывников, а также вводит электронные повестки. О новых правилах призыва в армию он рассказал в отраслевом Telegram-канале «Мы — ИТ» в среду, 12 апреля.

Что такое автоматическая постановка на воинский учет?

«В случае если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет», — объяснил Шадаев.

По словам министра, информация о том, где и когда человек поставлен на учет, будет отображена в его личном кабинете на портале «Госуслуг». Пользователю же нужно только проследить за изменениями в личном кабинете и написать соответствующий запрос, если данные были указаны некорректно.

В личном кабинете на «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учете и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок Максут Шадаев глава Минцифры

Можно ли обжаловать получение повестки через «Госуслуги»?

Шадаев заверил, что пользователь не должен получить повестку, если у него есть право на отсрочку — в таком случае его данные будут исключены еще во время формирования списка рассылки. Однако если повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить право на отсрочку, приложив необходимые документы.

Помимо того, по словам главы Минцифры, можно будет обжаловать решения военкоматов об ограничительных мерах и постановке на учет. Такие обращения, как указал министр, будут рассматриваться в ускоренном упрощенном порядке — в течение пяти дней. Он добавил, что заниматься обращениями будет не военком, а региональная призывная комиссия, которую возглавляет руководитель субъекта. Шадаев также указал, что, если гражданину пришла повестка, но он не смог явиться в военкомат по уважительной причине, об этом можно будет сообщить на «Госуслугах».

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«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придет в личный кабинет на "Госуслугах" — если только пользователь сам не отключит эту функцию. Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда», — добавил министр.

Кстати, если пришла повестка, а явиться в военкомат по уважительной причине гражданин не смог (например, заболел), можно будет сообщить об этом на «Госуслугах» Максут Шадаев глава Минцифры

Когда заработает реестр призывников?

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — отметил Шадаев.

Министр также объяснил, что цель нововведения — систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн. По словам главы Минцифры, после того как реестр заработает, гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее — сейчас же такая обязанность предусмотрена законом.

Разработкой реестра будет заниматься Минцифры, уточнил министр.

Связаны ли поправки в законодательство о воинском учете с мобилизацией?

Шадаев заверил, что законопроект не связан с мобилизацией. «Насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — уточнил глава Минцифры.

Он отметил, что осенью 2022 года, когда в России проходила частичная мобилизация, многие жители страны «смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учета и призыва». После этого, по словам министра, стало понятно, что систему необходимо улучшать. После появления электронного реестра количество проблемных случаев, связанных с гражданами, имеющими право на отсрочку, будет сведено к нулю, уверен Шадаев.

Я понимаю всю нервозность вокруг этой темы. Но задача на входе следующая — повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, — не должны их получить Максут Шадаев глава Минцифры

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О том, что законопроект связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что система воинского учета должна модернизироваться и отталкиваться от современных требований.

Принятый Госдумой законопроект также предусматривает дополнительные ограничения для уклонистов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект во вторник, 11 апреля. Он предусматривает изменения правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В частности, норма предлагает приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие одинаковую юридическую силу — граждане смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги», так и в МФЦ. При этом, как подчеркивал депутат Госдумы Андрей Картаполов, электронная повестка будет считаться полученной с момента ее публикации в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах».

Картаполов также уточнял, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных россиян, а не только срочников.

Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения: через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде Андрей Картаполов председатель комитета Госдумы по обороне

Кроме того, закон вводит единый реестр призывников. В него будут входить в том числе такие сведения о гражданах, как личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и трудовой деятельности, место жительства и не только. Согласно законопроекту, реестр воинского учета не будет содержать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Законопроект также предусматривает дополнительные ограничения для уклонистов. Если гражданин, состоящий на воинском учете, не придет в военный комиссариат без уважительной причины по истечении 20 дней со дня, указанного в повестке, ему запретят регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, регистрацию транспортных средств и не только.

В среду, 12 апреля, закон одобрил Совфед.