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17:03, 1 марта 2024Россия

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан на военные сборы

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

В документе сказано, что президент поручил правительству страны и региональным властям обеспечить выполнение всех мероприятий, которые связаны с призывом на военные сборы и их проведением. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его публикования.

В 2023 году Путин также подписывал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Тогда запасники должны были отправиться на прохождение сборов в Вооруженные силы (ВС) России, войска национальной гвардии, а также органы госохраны и федеральную службу безопасности.

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