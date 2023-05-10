Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов России необходимо обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.