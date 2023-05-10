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16:57, 10 мая 2023Россия

Путин подписал указ о начале военных сборов

Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, пребывающих в запасе

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, а также органах госохраны и федеральной службы безопасности.

Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов России необходимо обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.

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Никита Абрамов
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