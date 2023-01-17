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15:21, 17 января 2023Россия

Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии россиян

Спикер Госдумы Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии, а также получивших военно-учетную специальность россиян. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По мнению Володина, в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных силах России. Он подчеркнул, что это касается занятия госдолжностей, участия в выборах депутатов Госдумы, а также работы в судебной системе и органах прокуратуры.

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Константин Лысяков
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