Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии россиян

Спикер Госдумы Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии, а также получивших военно-учетную специальность россиян. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

По мнению Володина, в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных силах России. Он подчеркнул, что это касается занятия госдолжностей, участия в выборах депутатов Госдумы, а также работы в судебной системе и органах прокуратуры.