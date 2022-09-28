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Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов

Спикер Госдумы Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для депутатов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить обязательное наличие военной специальности для россиян, желающих работать на госслужбе, а также избираться в депутаты. Об этом он заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция которого ведется на сайте «Дума ТВ».

По словам Володина, кандидаты на публичные должности должны иметь опыт службы в армии. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — заявил он.

Володин подчеркнул, что эти вопросы надо начать обсуждать, чтобы на госслужбу приходили уже отслужившие в армии россияне.

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24 сентября 2022

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что десятки депутатов попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. По его словам, эта тема обсуждалась на совещании у Володина. Некоторые чиновники уже подали заявления с просьбой об отправке в зону спецоперации.

22 сентября Володин объяснил, что у депутатов Госдумы нет брони от участия в спецоперации. Он отметил, что в Донбасс должны отправляться все парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации.

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Константин Лысяков
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