В Госдуме заявили о десятках попросившихся на фронт депутатах

Депутат Госдумы Картаполов заявил о десятках попросившихся на фронт парламентариях

Десятки депутатов Госдумы попросились на фронт в рамках проходящей в России частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов в эфире «Первого канала».

По его словам, эта тема обсуждалась в пятницу, 23 сентября, на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Не один десяток депутатов Государственной Думы подал заявление на направление в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации», — сказал Картаполов.

Ранее сообщалось, что на службу в зону проведения специальной операции попросились зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Следом за ними о своей готовности отправиться в Донбасс заявил представитель фракции ЛДПР Станислав Наумов.

Как стало известно, Милонов уже прибыл в зону спецоперации. Депутат рассказал, что хорошо ориентируется на местности, а некоторое время назад служил в Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, он имеет специальность старшего наводчика.

22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. По его словам, все парламентарии, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в Донбасс.