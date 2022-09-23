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Четыре российских депутата попросились на фронт

Турчак сообщил, что четыре депутата Госдумы подали заявления о направлении в зону СВО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявления о направлении их на службу в зону проведения специальной операции (СВО) на Украине в составе Вооруженных сил. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.

Он пообещал, что эти заявки об отправке на фронт будут переданы в Минобороны.

Турчак уточнил, что к нему обратились зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

До этого зампредседателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне Юрий Швыткин сообщал о намерении уйти на фронт.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны.

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Анна Щербакова
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