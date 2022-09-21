Депутат Госдумы заявил о намерении уйти на фронт

Депутат Госдумы Швыткин заявил, что хочет принять участие в спецоперации

Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил о намерении уйти на фронт. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По его словам, сейчас в зоне спецоперации наряду с другими военнослужащими находится Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой он проходил длительное время службу. «Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я посчитал, что я готов быть рядом с ними», — подчеркнул депутат.

Отмечается, что Швыткин неоднократно подавал заявление на мобилизацию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что страна не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.