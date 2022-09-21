Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов Госдумы

Спикер Госдумы Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов со специальными навыками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Об этом сообщает ТАСС.

Он также распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

«Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие в спецоперации, он может быть добровольцем, мы это только поддержим», — сказал Володин.

Он также пояснил, что лично знает парламентариев, которые хотели бы отправиться на Украину. Володин подчеркнул, что президент Владимир Путин направил в Госдуму уведомление об объявлении частичной мобилизации в России.

21 сентября Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

После объявления в России частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.