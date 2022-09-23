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Еще один депутат Госдумы попросился на фронт

Депутат Госдумы Наумов заявил, что готов отправиться в зону спецоперации

Фото: РИА Новости

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов от фракции ЛДПР заявил, что готов отправиться в Донбасс. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По словам парламентария, он уже написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу и ждет ответа. Депутат рассказал, что 4 октября ему исполнится 50 лет. «Я лейтенант запаса. У меня нет той военной специальности, которая находится в числе приоритетных. Я в любом случае готов пройти переподготовку, дополнительно получить образование», — подчеркнул Наумов.

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Кроме того, руководство добровольческого батальона в Челябинской области уже предложило использовать депутата для того, чтобы оперативно помочь с разными хозяйственными задачами, заключил он.

Ранее стало известно, что первые четыре депутата Госдумы подали заявления о направлении их на службу в зону проведения спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, к нему обратились зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

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Сергей Истомин
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