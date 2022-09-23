Раскрыты подробности мобилизации Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что имеет специальность старшего наводчика

Отправившийся в зону специальной военной операции депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о том, как собирается участвовать в боевых действиях. Об этом пишет «Фонтанка».

По словам политика, он имеет специальность старшего наводчика. Парламентарий рассказал, что служил в армии Донецкой народной республики (ДНР). «Некоторое время назад числился и служил в Народной милиции ДНР», — сообщил Милонов, отметив, что хорошо ориентируется на местности.

Также депутат ответил на вопрос журналистов о том, что нужно делать, если остался один из подразделения без боеприпасов. «Мне очень нравятся слова уважаемого мной Евгения Викторовича Пригожина, что в подразделении, где я часто бываю, ЧВК "Вагнер", все знают, что у них есть заветная граната. Остался один? Тебя все равно убьют, поэтому уж унеси на тот свет побольше врагов», — подчеркнул Милонов.

Ранее стало известно, что зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов приехал в Донбасс.