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Российский депутат приехал на Донбасс

Пресс-секретарь Милонова сообщила, что депутат приехал на Донбасс

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов приехал на Донбасс. Об этом сообщила его пресс-секретарь, передает телеканал «Звезда» в Telegram.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявления о направлении их на службу в зону проведения специальной операции на Украине в составе Вооруженных сил.

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К нему обратились зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, уточнил Турчак.

До этого зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин сообщал о намерении уйти на фронт. По его словам, сейчас в зоне спецоперации наряду с другими военнослужащими находится Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой он проходил длительное время службу.

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Сергей Истомин
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