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12:19, 19 января 2023Россия

В Госдуме поддержали идею принимать на госдолжности только отслуживших в армии

В ГД назвали рациональной инициативу принимать на госдолжности только отслуживших в армии
Начало событий в новости Володин предложил принимать на госдолжности только отслуживших в армии россиян

Фото: Shutterstock

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев поддержал предложение принимать на госдолжности только отслуживших в армии, а также получивших военно-учетную специальность россиян и назвал его рациональным. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее с такой идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, таким образом в стране получится реализовать систему кадровых лифтов, когда независимо от места работы каждый «сможет защищать свою страну». Он уточнил, что инициатива касается, в частности, и желающих принять участие в выборах депутатов Госдумы, а также работников судебной системы и органов прокуратуры.

«Если человек по Конституции обязан служить в армии, но по какой-то причине этого не сделал, целесообразно спросить (потому что государственная служба — это тоже служба): если он отказался служить государству один раз, то почему мы должны быть уверены, что он будет хорошо служить второй раз?» — считает Исаев.

Согласно действующему на территории России законодательству, уже в настоящее время нужно обязательно пройти службу в армии, чтобы начать работать в ряде сфер государственной службы. Для выборных должностей таких оговорок нет.

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Евгения Куликова
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