Анонсировавший военные сборы для 30-летних россиян депутат уточнил инициативу

Депутат Госдумы Соболев признал невозможность военных сборов для 30-летних в 2023 году

Планы по проведению военных сборов для не служивших в армии россиян старше 30 лет и находящихся в запасе находятся пока в формате идеи. Об этом заявил «МК» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, анонсировавший ранее подобные мероприятия.

По его словам, этот вопрос должен быть решен с помощью поправок в законодательство и должен быть внесен в план строительства и развития Вооруженных сил России. Он также признал, что реализация идеи невозможна в 2023 году. «Это большая серьезная работа», — уточнил депутат.

Парламентарий считает, что все россияне должны иметь военно-учетную специальность. «Ряд гражданских специальностей тесно переплетены с военными. Если гражданин — специалист по ремонту и наладке техники, именно эти его навыки и должны учитываться», — заявил Соболев.

Депутат также отметил, что для реализации инициативы в настоящий момент не хватит учебных частей, однако большая часть не служивших в армии граждан может проходить сборы по линии ДОСААФ. «Это менее затратно и более эффективно. Гражданин сможет в дневное время по месту жительства приходить на занятия, а ночевать уходить домой», — объяснил он, уточнив, что средняя зарплата и рабочее место за призванными на военные сборы сохранятся.