В Госдуме анонсировали военные сборы для части россиян старше 30 лет

Депутат Соболев заявил, что не служивших россиян старше 30 лет привлекут к военным сборам

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Такое решение для части граждан анонсировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с URA.RU.

Он объяснил, что таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность и не быть «пушечным мясом».

По мнению Соболева, для реализации этого плана «нужно очень многое сделать», например, должен быть «обученный мобилизационный резерв». Он подчеркнул, что для запасников и резервистов также следует проводить военные сборы.

12 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи. Он отметил, что система мобилизационного резерва, созданная в России, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед страной.

До этого депутат Соболев выступил с призывом ввести обязательные военные сборы длительностью шесть месяцев для российской молодежи. По его мнению, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому «100 процентов молодых людей» важно обучить военным специальностям.