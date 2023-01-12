В Госдуме заявили об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи

Депутат Картаполов заявил об отсутствии необходимости военных сборов для всей молодежи

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире телеканала РБК об отсутствии необходимости отправлять всю молодежь в России на военные сборы.

По его словам, система мобилизационного резерва, созданная в России, полностью отвечает угрозам и вызовам, которые стоят перед страной.

«И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — объяснил депутат.

Кроме того, он отметил, что при увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. На срочную службу, пояснил он, будут призывать столько же, сколько и ранее — порядка 200 тысяч человек.

Ранее член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести обязательные военные сборы длительностью шесть месяцев для российской молодежи. По его мнению, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому «100 процентов молодых людей» нужно обучить военным специальностям.