В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы

Генерал Соболев призвал ввести обязательные военные сборы для российской молодежи

Член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести обязательные военные сборы длительностью 6 месяцев для российской молодежи. Об этом он сообщил НСН.

По мнению Соболева, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому «100 процентов молодых людей» нужно обучить военным специальностям.

«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят?» — усомнился военный. Проводить сборы и обучать молодых людей следует в системе ДОСААФ, подчеркнул он.

Специальность можно будет получить за полгода, заверил Соболев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет. Он подчеркнул, что если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание — 200 человек, то половину из них составят 18-летние граждане, а остальные — россияне от 21 года до 30 лет.