В Госдуме высказались о сроках изменения призывного возраста

Депутат Картаполов: повышение призывного возраста в России займет от года до трех лет

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Парламентской газетой» сообщил, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет.

По его словам, для этого потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». Он также отметил, что до начала весеннего призыва каждому военному комиссариату необходимо будет выяснить, сколько людей у него попадают под новые требования.

Картаполов подчеркнул, что если в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований, а военное задание — 200 человек, то половину из них составят 18-летние граждане, а остальные — россияне от 21 года до 30 лет.

Депутат пояснил, что данная практика будет применяться на первых этапах перехода на новую возрастную категорию. Он также отметил, что в весенний призыв текущего года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

