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20:13, 12 января 2023Россия

В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников

Депутат Картаполов заявил, что численность призывников увеличивать не планируется

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

При увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек», — сказал депутат.

Он также выразил мнение, что граждане, которых будут призывать с 21 года, получат право заключать контракт практически сразу после поступления на срочную службу.

21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

12 января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о планах начать грядущий весенний призыв в армию россиян до 30 лет.

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Никита Абрамов
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