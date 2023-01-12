В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников

Депутат Картаполов заявил, что численность призывников увеличивать не планируется

При увеличении призывного возраста не планируется увеличивать численность призывников. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тыс. человек», — сказал депутат.

Он также выразил мнение, что граждане, которых будут призывать с 21 года, получат право заключать контракт практически сразу после поступления на срочную службу.

21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава ведомства в своем выступлении не уточнил.

12 января глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о планах начать грядущий весенний призыв в армию россиян до 30 лет.