Депутаты объяснили цель военных сборов

Депутаты Лебедев и Соболев объяснили, что военные сборы нужны для повышения квалификации

Члены комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев и Виктор Соболев объяснили цель военных сборов в беседе с РБК. По их словам, сборы можно назвать «повышением квалификации».

По словам Лебедева, военные сборы с 1990-х годов были несистемными, из-за чего служившие в армии и имеющие военно-учетную специальность граждане утратили свои навыки. «Поэтому решено возобновить эти сборы», — пояснил он, добавив, что их периодичность будет зависеть от нормативных документов Министерства обороны. Депутат также отметил, что сборы не надо путать с призывом в армию. «Участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии. После этого их отпускают домой, на работу», — рассказал Лебедев.

Виктор Соболев также подчеркнул, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже прошел службу в армии. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Уточняется, что запасники будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и федеральной службы безопасности.