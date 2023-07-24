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11:32, 24 июля 2023Россия

Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе ряда граждан

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных граждан. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный президентом документ вносит поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Закон касается россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Он начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году — в 52 года, и так далее до 2028 года.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы решили не повышать минимальный возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, но изменить верхнюю планку, увеличив предельный возраст с 27 до 30 лет.

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    Марк Леонов
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