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13:32, 27 января 2025Россия

Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

Правительство России поддержало проект изменения порядка призыва в армию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России. Об этом сообщает ТАСС.

Суть проекта заключается в предоставлении военкоматам права призывать в армию россиян в течение года после прохождения комиссии, если это решение не было исполнено сразу же. «Правительство (...) поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — приводит агентство резолюцию кабмина.

Призыв в армию на срочную службу в России проводится в два этапа: в ходе весеннего и осеннего призывов. Весенний призыв традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля, осенний — с 1 октября до 31 декабря.

Главным изменением последнего времени стало повышение призывного возраста. Согласно закону, с 1 января 2024 года в армию призывают молодых людей с 18 до 30 лет.

Вот это да!
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