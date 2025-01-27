Правительство России поддержало проект изменения порядка призыва в армию

Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России. Об этом сообщает ТАСС.

Суть проекта заключается в предоставлении военкоматам права призывать в армию россиян в течение года после прохождения комиссии, если это решение не было исполнено сразу же. «Правительство (...) поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — приводит агентство резолюцию кабмина.

Призыв в армию на срочную службу в России проводится в два этапа: в ходе весеннего и осеннего призывов. Весенний призыв традиционно начинается 1 апреля и длится до 15 июля, осенний — с 1 октября до 31 декабря.

Главным изменением последнего времени стало повышение призывного возраста. Согласно закону, с 1 января 2024 года в армию призывают молодых людей с 18 до 30 лет.