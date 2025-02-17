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23:58, 17 февраля 2025Россия

В российском регионе более 50 домов получили повреждения в результате атаки БПЛА

В Краснодарском крае поврежден 51 дом после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Славянском и Северском районах Краснодарского края поврежден 51 дом после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая произошла накануне вечером и поздней ночью. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Комиссией были осмотрены дома по четырем из пяти адресов в Славянском районе. Сильнее всего пострадал пятый участок, его посетят 18 февраля. В поселке Ильском Северского района комиссия осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении домов.

Украина пыталась атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 17 февраля. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина.

Вечером 16 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондарьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны ВСУ пострадала четырехлетняя девочка.

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